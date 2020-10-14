Коронавирус. Украина поднялась на 12 место в мире по суточной заболеваемости

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 270 587 заболевших COVID-19. Это 25 показатель в мире

Украина занимает 12 место в мире по суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Днем ранее страна занимала 14 строчку в этом антирейтинге, говорится в данных на Worldometers.

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Вчера в Украине сообщалось о 5133 выявленных инфицированных за сутки. На 11 месте расположилась Италия (5901), на 12-м – Польша (5068).

В пятерку лидеров по суточной заболеваемости вошли: Индия (63 517), США (51 534), Великобритания (17 234), Россия (13 868) и Аргентина (13 305).

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В антирейтинге по выявленным инфицированным Украина занимает 25 место – 270 587 заболевших COVID-19. Лидируют США (8 090 253), Индия (7 237 082), Бразилия (5 114 823), Россия (1 326 178) и Испания (925 341).

Всего в мире за сутки выявили 313 286 заболевших, 5011 пациентов скончались, 248 305 – одолели недуг. За все время пандемии зафиксировали 38 348 128 заразившихся, 1 090 247 умерших и 28 841 229 выздоровевших.

ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие месяцы заболеваемость COVID-19 в Украине может возрасти до 7000 – 9000 выявленных инфицированных в сутки.

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Марк Сировой

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