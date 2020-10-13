За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 270 587 заболевших. 116 562 заразившихся выздоровели, 5122 – умерли

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Вчера, 12 октября, в Украине выявили 5133 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4420). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот же период скончались 107 пациента (днем ранее – 43), что является почти повторением рекорда: 10 октября было 110 умерших от COVID-19.

Зафиксировано за вчера 2152 выздоровевших (днем ранее — 903).

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Евгений Пилипенко

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