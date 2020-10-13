Эпидемия | Снова больше 5000. Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине не идет на убыль
13.10.2020, 08:41
Скриншот из видеозаписи РС
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 270 587 заболевших. 116 562 заразившихся выздоровели, 5122 – умерли
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Вчера, 12 октября, в Украине выявили 5133 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4420). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот же период скончались 107 пациента (днем ранее – 43), что является почти повторением рекорда: 10 октября было 110 умерших от COVID-19.
Зафиксировано за вчера 2152 выздоровевших (днем ранее — 903).
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- Степанов также призвал не употреблять антибиотики при первых симптомах COVID-19.
- Коронавирус унес в Украине на 11 октября уже более 5000 жизней. 8 октября в стране выявили 5804 заболевших – это рекорд. Рекордное количество – 108 человек – умерли за сутки от ковида 9 октября.
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