За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 265 454 заболевших. 114 410 заразившихся выздоровели, 5015 – умерли

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Вчера, 11 октября, в Украине выявили 4420 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4768), среди них 235 детей и 166 медиков. Число умерших от этой болезни с начала эпидемии в стране перевалило за 5000 человек – это только официально подтвержденные случаи. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот же период скончались 43 пациента (днем ранее – 85), зафиксировано 903 выздоровевших (днем ранее — 937).

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 521 пациента только с подтвержденным диагнозом.

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Поскольку на выходных лаборатории традиционно меньше проверяют анализы, данные за субботу/воскресенье обычно сильно "выпадают" из общей динамики – в сторону меньших показателей.

Официально за 11 октября сделано 21 906 тестов (днем ранее – 33 624). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано 19 867 тестов (днем ранее – 26 881), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 2039 (днем ранее – 6743).

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Евгений Пилипенко

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