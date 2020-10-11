Коронавирус. В Украине выявили более 4700 новых заболевших: динамика эпидемии
11.10.2020, 08:41
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
За последние сутки от коронавируса в Украине умерли 85 человек
В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 4768 человек (сутками ранее – 5728). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот период умерло рекордное количество – 85 человек (сутками ранее – 108), выздоровели 937 пациентов (днем ранее – 1920).
С начала эпидемии в стране – 261 034 инфицированных коронавирусом, 4972 человек умерли, 113 507 пациентов выздоровели.
Новость дополняется.
- С 12 октября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
- Жесткий карантин вернут, если заполненность больниц "ковидниками" приблизится к 100%.
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