Степанов: Ситуация серьезнее, чем за все время пандемии. Готовим временные госпитали

Глава МОЗ заявил, что Украина, из-за состояния экономики, не может последовать примеру некоторых стран и ввести полный карантин

Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19. Об этом сообщил в видеообращении глава МОЗ Максим Степанов.

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Министр подчеркнул, что сейчас ситуация с распространением коронавируса серьезнее, чем когда-либо с начала пандемии.

"Антирекорды почти каждый день. В больницах стремительно заполняются койки. Подобная ситуация была весной в Испании и Италии", – сказал Степанов.

По его словам, сейчас в Украине для больных COVID-19 есть 37 000 коек, из которых 21 000 заняты.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку временных госпиталей для больных COVID-19", – сказал министр.

Он также заявил, что Украина, из-за состояния экономики, не может последовать примеру некоторых стран и ввести полный карантин.

"Если мы и в дальнейшем будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики и мойте руки. Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии. На кону – ваша жизнь и жизнь ваших близких", – заявил глава МОЗ.

Ранее сегодня Степанов предупредил, что медсистема не выдержит, если украинцы не будут соблюдать карантинные ограничения.

Вчера, 7 октября, в Украине выявили рекордное количество заболевших COVID-19 5397.

Наталия Медведева

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