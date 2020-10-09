Депутат из партии Зеленского не против испытать российскую вакцину от коронавируса
Александр Качура, считает, что Украина "не имеет права" отказываться от эффективной вакцины, независимо от производителя
Народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура заявил, что Украина, по его мнению, будет обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность. Об этом Качура сказал в эфире Newsone.
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"Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан..." – сказал Качура.
По его мнению, если вакцина будет эффективной, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".
"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю", – сказал депутат.
- 6 октября глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился в Ново-Огарево (резиденция под Москвой) со своим кумом, президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и попросил "о поставках российской вакцины против коронавируса в Украину". Путин ответил, что нужен официальный запрос от украинских властей. При этом лидер ОПЗЖ отметил, что он сам, его жена и сын вакцинировались от коронавируса российской вакциной "Спутник-5" в оккупированном Крыму.
- 7 октября президент Владимир Зеленский заявил, что "Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых". "Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами", – сказал Зеленский.
- Немецкие специалисты говорят, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины.
- Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.
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