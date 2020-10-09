Депутат из партии Зеленского не против испытать российскую вакцину от коронавируса

Александр Качура, считает, что Украина "не имеет права" отказываться от эффективной вакцины, независимо от производителя

Народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура заявил, что Украина, по его мнению, будет обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность. Об этом Качура сказал в эфире Newsone.

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"Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан..." – сказал Качура.

По его мнению, если вакцина будет эффективной, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".

"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю", – сказал депутат.

Вадим Ребрина

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