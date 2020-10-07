Зеленский о "вакцине" из РФ: Это предвыборный цинизм. Украина получит настоящую вакцину

Президент отреагировал на поездку Виктора Медведчука в Москву

Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить вакцину от коронавируса, которая не будет вызывать сомнений у ученых. Об этом по результатам своей рабочей поездки в Брюссель на саммит Украина-ЕС сообщил президента Владимир Зеленеский.

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"Кстати, именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами", – написал Зеленский.

6 октября глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился в Ново-Огарево (резиденция под Москвой) со своим кумом, президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и попросил "о поставках российской вакцины против коронавируса в Украину". Путин ответил, что нужен официальный запрос от украинских властей.

При этом лидер ОПЗЖ отметил, что он сам, его жена и сын вакцинировались от коронавируса российской вакциной "Спутник-5" в оккупированном Крыму.

11 августа сообщалось, что в России зарегистрировали свою вакцину против нового коронавируса.

Немецкие специалисты говорят, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины.

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

2 октября сообщалось, что сотрудников российских государственных СМИ одними из первых привили вакциной от COVID-19 вне ее клинических испытаний, которые в сентябре перешли только к фазе II. Российские журналисты говорят, что, по их впечатлениям, большинство коллег отклонили предложение привиться российской вакциной.

Вадим Ребрина

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