Пропагандистам РФ предложили привиться "Спутником" от COVID-19: многие отказались – СМИ
В финансируемых правительством РФ медиа-компаниях, которые с 2013/2014 годов активно продвигают антиукраинские идеи, работают сотни человек
Сотрудников российских государственных СМИ одними из первых привили вакциной от COVID-19 вне ее клинических испытаний, которые в сентябре перешли только к фазе II. Об этом Reuters сообщили четверо вакцинированных и один из ресурсов.
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В сентябре около 400 россиян получили уколы "Спутника-5", препарата, который 11 августа первый в мире был лицензирован (в РФ) как вакцина против коронавируса, хотя был на тот момент на начальной стадии клинических испытаний. Помимо России, до окончания клинических испытаний коронавирусные вакцины применяет только Китай, но там они находятся на более поздних этапах исследований.
По данным Reuters, на добровольной основе вакцинировали некоторых "журналистов" госагентства РИА, а также госканалов Россия-1 и Россия-24. Те сообщили, что, по их впечатлениям, большинство коллег отклонили предложение привиться российской вакциной.
- "Это так не работает". Медики США критикуют скрытность и спешку РФ с вакциной. "Спутник-5" тем временем проверят также на бразильцах.
- Вакцину Moderna против коронавируса проверили на пожилых: есть промежуточные результаты.
- Антитела к коронавирусу начинают падать на третий месяц и вскоре исчезают, пишут ученые.
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