Пропагандистам РФ предложили привиться "Спутником" от COVID-19: многие отказались – СМИ

В финансируемых правительством РФ медиа-компаниях, которые с 2013/2014 годов активно продвигают антиукраинские идеи, работают сотни человек

Сотрудников российских государственных СМИ одними из первых привили вакциной от COVID-19 вне ее клинических испытаний, которые в сентябре перешли только к фазе II. Об этом Reuters сообщили четверо вакцинированных и один из ресурсов.

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В сентябре около 400 россиян получили уколы "Спутника-5", препарата, который 11 августа первый в мире был лицензирован (в РФ) как вакцина против коронавируса, хотя был на тот момент на начальной стадии клинических испытаний. Помимо России, до окончания клинических испытаний коронавирусные вакцины применяет только Китай, но там они находятся на более поздних этапах исследований.

По данным Reuters, на добровольной основе вакцинировали некоторых "журналистов" госагентства РИА, а также госканалов Россия-1 и Россия-24. Те сообщили, что, по их впечатлениям, большинство коллег отклонили предложение привиться российской вакциной.

СПРАВКА. Вакцина от центра им. Гамалеи и военного ведомства РФ основана на человеческом аденовирусе (один из вирусов простуды): его "вооружили" белковыми шипами SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Еще весной разработчики, включая директора Гинцбурга, якобы опробовали на себе эту вакцину. Создатели считают, что ее действие продлится пару лет.

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Евгений Пилипенко

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