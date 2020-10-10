Коронавирус. В Украине за сутки умерло рекордное количество человек: последние данные

За последние сутки умерли 108 человек – это рекордный показатель с начала эпидемии в стране

В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 5728 человек (сутками ранее – 5804). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период умерло рекордное количество – 108 человек (сутками ранее – 89), выздоровели 1920 пациентов (днем ранее – 2417).

"Это такой печальный антирекорд, еще такого количества летальных случаев с диагнозом COVID-19 у нас не было", – отметил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что среди заболевших – 311 детей и 203 медработников, госпитализировали в больницы 990 человек. "Это наибольшее количество госпитализаций за все время заболеваемости", – уточнил он.

По его словам, на утро 10 октября в больницах находятся более 19 000 пациентов с подтвержденным коронавиусом и симптомами COVID-19.

С 12 октября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Жесткий карантин вернут, если заполненность больниц "ковидниками" приблизится к 100%, заявил главсанврач Ляшко.

Арина Толина

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