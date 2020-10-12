Коронавирус. Степанов призвал не употреблять антибиотики при первых симптомах COVID-19
В случае, когда антибиотики действительно могут понадобиться – их действие будет слабее, считает министр
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что безосновательный прием антибиотиков у пациентов с коронавирусной болезнью может навредить дальнейшему лечению. Об этом он сообщил во время брифинга.
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По словам Степанова, выписывая пациентам антибиотики при температуре 37,5°, врачи подвергают их опасности, так как у больных вырабатывается антибиотикорезистентность.
В дальнейшем, как считает министр, когда человеку действительно понадобятся антибиотики, их действие будет гораздо слабее.
Степанов также призвал врачей соблюдать соответствующие стандарты и протоколы лечения.
- В 2019 году бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендовала не использовать антибиотики для лечения или профилактики гриппа или простуды.
- В том же году ученые заявили, что антибиотики для лечения болезней, которые передаются между скотом и людьми, теряют эффективность.
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