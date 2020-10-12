Коронавирус. Степанов призвал не употреблять антибиотики при первых симптомах COVID-19

В случае, когда антибиотики действительно могут понадобиться – их действие будет слабее, считает министр

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что безосновательный прием антибиотиков у пациентов с коронавирусной болезнью может навредить дальнейшему лечению. Об этом он сообщил во время брифинга.

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По словам Степанова, выписывая пациентам антибиотики при температуре 37,5°, врачи подвергают их опасности, так как у больных вырабатывается антибиотикорезистентность.

В дальнейшем, как считает министр, когда человеку действительно понадобятся антибиотики, их действие будет гораздо слабее.

Степанов также призвал врачей соблюдать соответствующие стандарты и протоколы лечения.

СПРАВКА. Антибиотикорезистентность — устойчивость штамма возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов. В последствии все больше инфекционных заболеваний, например пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмонеллез, становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

В 2019 году бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендовала не использовать антибиотики для лечения или профилактики гриппа или простуды.

В том же году ученые заявили, что антибиотики для лечения болезней, которые передаются между скотом и людьми, теряют эффективность.

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Станислав Стороженко

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