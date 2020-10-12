Против коронавируса проверили антитела к допандемичным простудам – итог неутешительный
Ранее существовавший "антительный" иммунитет к сезонным коронавирусам – точно не основной фактор разнообразия исходов COVID-19, заявили в США
Антитела к сезонным коронавирусам типа HCoV, широко распространенным в мире и вызывающим вполне безобидную простуду, не нейтрализуют SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа биологов из Нью-Йорке: они провели эксперименты с сывороткой крови переболевших HCoV до нынешней пандемии, опубликовав препринт в medRxiv.
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Одна из гипотез состоит в том, что иммунитет от перенесенных коронавирусных простуд якобы может дать определенную защиту и от тяжелого течения COVID-19. Американцы пишут, что по крайней мере в плане гуморального (антитела) иммунитета это не так.
Авторы предположили, что нейтрализующие антитела к HCoV могут перекрестно реагировать на определенные "общие" участки в структуре нового коронавируса, в частности, на эпитопы в S-белках (гликопротеиновые шипы на частичках, благодаря которым те проникают в клетку).
Они изучили 37 образцов сыворотки переболевших HCoV-OC43, HCoV51 NL63 и HCoV-229E до пандемии. Анализы брали у пациентов в Эдинбурге с симптомами и подтвержденным ПЦР-тестом диагнозом. У 20 из них диагностировали HCoV-OC43, у 10 – НCoV-NL63, и у семи – HCoV-229E.
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"Ни один из 37 образцов не показал обнаруживаемой нейтрализующей активности против rVSV/SARS-CoV-2/GFP (гибридный вирус, который используется для лабораторных опытов, – ред.), хотя он так же или более чувствителен к нейтрализации, чем SARS-CoV-2. Результаты указывают на отсутствие активности перекрестной нейтрализации", – пишут они.
Для проверки ученые взяли сыворотки у 10 переболевших COVID-19 человек – те легко нейтрализовали гибридный вирус.
Ученые подчеркивают, что в этом исследовании они изучали только нейтрализацию антителами. Помимо этого механизма у организма есть еще Т-клеточный иммунитет, роль и доля которого в борьбе с COVID-19 все еще изучается.
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