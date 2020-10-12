Предложен способ спрогнозировать исход болезни у заразившихся коронавирусом

Биомаркеры для прогнозирования исхода COVID-19 на ранней стадии болезни нужны для подбора правильного лечения для каждого случая, пишут в Испании

Испанские медики настаивают, что при госпитализации коронавирусного больного можно с высокой достоверностью спрогнозировать исход, если оперативно определить уровень цинка в сыворотке крови пациента. Концентрацию металла предложено использовать как новый биомаркер при COVID-19, пишут они в препринте на medRxiv.

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Ученые напомнили, что цинк участвует в иммунных реакциях и имеет доказанное прямое противовирусное действие против некоторых вирусов. Кроме того, цинковая недостаточность – распространенное заболевание у пожилых и людей с различными хроническими заболеваниями, то есть среди двух групп риска развития тяжелых исходов COVID-19.

Испанцы провели ретроспективное исследование тяжести/прогрессирования болезни в зависимости от содержания цинка в сыворотке при поступлении среди 249 ковидных пациентов в госпитале дель Мар в Барселоне в период с 9 марта по 1 апреля 2020-го. Средний их возраст составлял 65 лет (от 54 до 75-ти), 49% – женщины.

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Выяснилось (открыть схемы), что есть устойчивая корреляция между уровнем цинка и исходом COVID-19. Концентрация ниже 50 мкг/децилитр при госпитализации была связана с ухудшением симптомов, длительным временем стабилизации больного/выздоровления и более высокой смертностью.

Параллельно биологи изучали репликацию вируса SARS-CoV-2 в лабораторной культуре клеток Vero E6 (выращены из эпителия почки африканской зеленой мартышки) в зависимости от концентрации цинка. Результаты in vitro показали, что низкие уровни цинка способствуют распространению вируса в зараженных клетках.

Авторы призвали коллег провести более обширные испытаний для изучения влияния микродобавок цинка как потенциальной профилактики и лечения, особенно у пожилых людей.

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Евгений Пилипенко

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