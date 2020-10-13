Коронавирус. Украина входит в топ-15 стран мира по суточной заболеваемости

Украина также занимает 25 место по числу инфицированных за все время пандемии. Больше всего заболевших COVID-19 выявили в США, Индии, Бразилии, России

Украина занимает 14 место в мире по официальной суточной заболеваемости коронавирусом, вчера сообщалось о 4420 выявленных пациентах с COVID-19 за 11 октября. Об этом говорится в сводке от Worldometers.

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Рядом с Украиной на 15 месте расположилась Польша – 4394 заболевших за сутки. На 13 позиции с 4619 инфицированными за сутки находится Италия.

Лидерами по суточной заболеваемости являются Индия (54 265), США (45 791), Великобритания (13 972), Россия (13 592), Аргентина (9524).

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Украина также занимает 25 место по выявленным заболевшим за все время пандемии. COVID-19 выявили у 265 454 человек. На 24 месте – Израиль (294 031), на 25-м – Канада (182 839).

В топ-5 входят США (8 037 789), Индия (7 173 565), Бразилия (5 103 408), Россия (1 312 310) и Колумбия (919 083).

Всего в мире зафиксировали 38 031 667 заболевших (+275 232 за сутки), 1 085 151 умерших (+3756) и 28 592 813 выздоровевших (+249 789).

По прогнозу ВОЗ, ближайшие месяцы заболеваемость COVID-19 в Украине может возрасти до 7000 – 9000 выявленных инфицированных в сутки.

Вчера в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что у Украины есть три пути для получения вакцины от коронавируса, когда она будет готова.

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Марк Сировой

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