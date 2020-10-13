Второй тотальный карантин из-за коронавируса невозможен, говорит Степанов. Что предлагает

Нужно в срочном порядке полностью запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в зеленой зоне, и вообще любые – в красных, говорит глава МОЗ

Сегодня, 13 октября, на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов будет рекомендовать ужесточить ограничения адаптивных карантинов, но без тотального локдауна, какой был весной. Об этом он сообщил в программе Свобода слова на ICTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"(Внедрить новые ограничения) без каких-либо вещей, которые будут останавливать экономику, потому как мы понимаем, что сейчас это невозможно. То есть, второй локдаун просто невозможен в нашей стране", – сказал глава Минздрава.

По его мнению, нужно срочно на 100% запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в зеленой зоне, 30 – в желтой и 20 – в оранжевой.

Читайте также: Против коронавируса проверили антитела к допандемичным простудам – итог неутешительный

"Потому что, к сожалению, любые вещи в нашей стране, когда мы говорим, к примеру, есть правила: один человек на пять или 10 квадратных метров (площади), – они не работают. Все равно кто-то пытается провести какое-то мероприятия, аргументируя это тем, что это же на улице и можно как-то сделать. И потом мы видим рост в этом месте или регионе количества больных", – пояснил Степанов причину решений, которые рассмотрят на Кабмине.

Замглавы МОЗ Ляшко вчера заявил, что Минздрав предложит продлить адаптивный карантин до конца года. Жесткий карантин все же вернут, говорит он, если заполненность больниц "ковидниками" приблизится к 100%.

Читайте также: 500 ученых требуют от Зеленского ввести дополнительные меры карантина, иначе – коллапс

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.