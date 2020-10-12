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Закроют пабы. В Великобритании вводят трехуровневую систему карантинных ограничений

12.10.2020, 21:53
Закроют пабы. В Великобритании вводят трехуровневую систему карантинных ограничений - Фото
Борис Джонсон (Фото: Will Oliver/ЕРА)

По данным медиков, в Великобритании меняется доминирующая возрастная группа заболевающих COVID-19 – теперь это люди от 16 до 29 лет

Сегодня, 12 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил ввести многоуровневую систему ограничений в разных районах страны, чтобы противостоять ускоряющемуся распространению COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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Джонсон анонсировал новую трехуровневую систему карантина, цель которой стандартизировать сложные и запутанные ограничения, введенные по всей Англии. Завтра, 13 октября, это предложение рассмотрит британский парламент.

Как отмечается, в системе будут предусмотрены "очень высокий", "высокий" и "средний" уровни ограничений.

Блокировка при "очень высоком" уровне будет включать закрытие пабов и баров, тренажерных залов, развлекательных центров, казино, букмекерских контор и игровых центров для взрослых.

Пока под ограничения самого высокого уровня подпадает только графство Мерсисайд на северо-западе Англии, в которое входит Ливерпуль. По словам Джонсона, тренажерные залы, развлекательные центры, казино, букмекерские конторы и игровые центры для взрослых также закроются.

"Мы должны действовать, чтобы спасти жизни", – сказал Джонсон парламенту, добавив, что не хочет еще одного национального карантина и понимает разочарование тех, кто недоволен "репрессиями против свободы".

"Если мы позволим вирусу распространиться, то мрачная математика диктует, что мы не только пострадаем от невыносимого числа погибших от COVID, но и создадим такую ​​огромную нагрузку на нашу NHS (Национальную службу здравоохранения) с неконтролируемой второй волной, что наши врачи и медсестры просто не смогут посвятить себя другим видам лечения", – предупредил британский премьер.

По данным медиков, в Великобритании меняется доминирующая возрастная группа заболевающих COVID-19 – теперь это люди от 16 до 29 лет.

  • По данным сайта Worldmeter, в Великобритании с начала пандемии зафиксировано более 617 000 заболевших, умерли более 22 500 человек, выздоровели более миллиона пациентов. За минувшие сутки выявлено почти 14 000 случаев COVID-19.
  • Украина находится на 25 месте по количеству инфицированных коронавирусом с начала пандемии в мире, в стране заболели 261 034 человек.
Наталия Медведева
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