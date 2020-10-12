Коронавирус. Украина – на 25 месте по числу зараженных в мире: данные по 10 странам

С начала эпидемии в мире зафиксировано 37 746 053 заболевших COVID-19, в Украине – 261 034 человек

Украина находится на 25 месте по количеству инфицированных коронавирусом с начала пандемии в мире, в стране заболели 261 034 человек. Об этом сегодня говорится в данных Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На первом месте находится США – 7 991 998 заразившихся, на втором – Индия (7 119 300), третьем – Бразилия (5 094 979), четвертом – Россия (1 298 718), пятом – Колумбия (911 316), шестом – Аргентина (894 206), седьмом – Испания (890 367), восьмом – Перу (849 371), девятом – Мексика (817 503), десятом – Франция (734 974).

В мировом рейтинге Украина занимает 11-е место по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

С начала эпидемии в мире зафиксировано 37 746 053 заболевших, 1 081 435 летальных случаев, 28 347 330 выздоровевших.

С 12 октября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.

Читайте также: Коронавирус. Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию инфекции

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.