Евросоюз упростит внутреннее передвижение через границы и отменит общий карантин

Европейский союз не намерен вводить общий карантин и закрывать границы между странами-участниками. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



По словам чиновницы, Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов в зависимости от уровня пандемии, которая разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны риска, с едиными правилами перемещений.

Because of coronavirus restrictions, it’s hard to know where you can travel, what rules you need to follow. We have to make life easier for Europeans & coordinate these measures. @EU_Commission put forward a proposal – its adoption by national governments will now bring clarity. pic.twitter.com/hblJRFYw0y