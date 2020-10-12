Евросоюз упростит внутреннее передвижение через границы и отменит общий карантин

Теперь в странах ЕС действует система зонирования, как в Украине

Европейский союз не намерен вводить общий карантин и закрывать границы между странами-участниками. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



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По словам чиновницы, Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов в зависимости от уровня пандемии, которая разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны риска, с едиными правилами перемещений.

Because of coronavirus restrictions, it’s hard to know where you can travel, what rules you need to follow. We have to make life easier for Europeans & coordinate these measures. @EU_Commission put forward a proposal – its adoption by national governments will now bring clarity. pic.twitter.com/hblJRFYw0y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2020

Система основана на общих критериях и общих требованиях, она позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина, отметила фон дер Ляйен.

Она считает, что не должно быть никаких ограничений при передвижении между зелеными регионами, однако при путешествиях из красных или оранжевых зон национальные правительства могут требовать анализ на коронавирус или самоизоляция.



Посмотреть зонирование стран ЕС можно на сайте reopen.europa.eu.

Станислав Стороженко

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