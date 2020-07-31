В Кабмине ожидают открытия границ с ЕС не раньше конца сентября

Из-за пандемии коронавируса ЕС не откроет границы одномоментно для всех стран, отмечает вице-преьмер Стефанишина

В связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 украинцам может быть закрыт свободный въезд в страны Европейского союза как минимум до конца сентября. Об этом в эфире Obozrevatel TV заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Она подчеркнула, что о границах ведется индивидуальный диалог со странами ЕС и их открытие не произойдет одномоментно для всех.

"Это будет постепенный процесс. Учитывая то, что весь мир ожидает вторую волну коронавируса (возможно, она будет, возможно, это будут определенные региональные вспышки), то ранее конца сентября о системности трудно говорить", - сказала она.

28 июля Bloomberg сообщал, что ЕС сократит список стран "зеленой" зоны. Из списка могут исключить Канаду, Японию, Китай, Алжир, Марокко и Южную Корею.

29 июля Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зон.

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Марк Сировой

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