Коронавирус и туризм. Украинцы могут поехать в 38 стран: что изменилось
Число стран, которые готовы принять украинцев во время пандемии коронавируса сократилось
Сейчас, несмотря на пандемию коронавирусной болезни COVID-19, украинским туристам доступен въезд в 38 стран. Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и дополнила пресс-служба МИД.
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Дипломат назвал такие изменения в режиме въезда в сравнении с прошлой неделей:
- Болгария продлила срок въезда граждан Украины без необходимости теста или карантина до 31 августа;
- Въезд в Черногорию временно разрешен только воздушным путем, тест при этом не требуется;
- Сейшельские острова запретили въезд из-за высокого порога заболевших.
На брифинге Кулеба также отметил, что посмотреть информацию о режиме въезда можно на интерактивной карте МИД. В список самых просматриваемых стран вошли Венгрия, Турция и Росиия. За ними - Польша, Германия, Румыния и Хорватия.
- На прошлой неделе Кулеба сообщал, что украинцам разрешен в 39 стран - список.
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