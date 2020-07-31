Коронавирус и туризм. Украинцы могут поехать в 38 стран: что изменилось

Число стран, которые готовы принять украинцев во время пандемии коронавируса сократилось

Сейчас, несмотря на пандемию коронавирусной болезни COVID-19, украинским туристам доступен въезд в 38 стран. Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и дополнила пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дипломат назвал такие изменения в режиме въезда в сравнении с прошлой неделей:

- Болгария продлила срок въезда граждан Украины без необходимости теста или карантина до 31 августа;

- Въезд в Черногорию временно разрешен только воздушным путем, тест при этом не требуется;

- Сейшельские острова запретили въезд из-за высокого порога заболевших.

На брифинге Кулеба также отметил, что посмотреть информацию о режиме въезда можно на интерактивной карте МИД. В список самых просматриваемых стран вошли Венгрия, Турция и Росиия. За ними - Польша, Германия, Румыния и Хорватия.

На прошлой неделе Кулеба сообщал, что украинцам разрешен в 39 стран - список.

Читайте также: Коронавирус и путешествия. Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.