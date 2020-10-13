Ситуация неспокойная. Минздрав предложит продлить карантин до конца года – Ляшко

Ситуация с распространением коронавируса вынуждает пересмотреть карантинные ограничения, отмечает главный санврач Ляшко

Сегодня, 13 октября, Минздрав на заседании Кабмина предложит продлить введенный из-за эпидемии коронавируса карантин до конца года. Об этом Громадському радіо рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

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По его словам, ситуация с распространением COVID-19 неспокойная, это вынуждает пересмотреть противоэпидемические ограничения.

В частности Минздрав намерен ограничить работу заведений общепита до 22:00 – и это предложение будет озвучено, сказал главсанварч.

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Ляшко также отмечает, что уже "почти можно считать решением" предложение сместить школьные каникулы с 15 до 30 октября. Решать, что делать дальше со школьным образованием, будут после 30 октября.

Также вузам рекомендуется перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября. Студентам рекомендуется выехать из общежитий студентов из общежитий. Это не касается сирот, внутренних переселенцев и лишенных родительской опеки.

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Марк Сировой

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