Ситуация неспокойная. Минздрав предложит продлить карантин до конца года – Ляшко
Ситуация с распространением коронавируса вынуждает пересмотреть карантинные ограничения, отмечает главный санврач Ляшко
Сегодня, 13 октября, Минздрав на заседании Кабмина предложит продлить введенный из-за эпидемии коронавируса карантин до конца года. Об этом Громадському радіо рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
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По его словам, ситуация с распространением COVID-19 неспокойная, это вынуждает пересмотреть противоэпидемические ограничения.
В частности Минздрав намерен ограничить работу заведений общепита до 22:00 – и это предложение будет озвучено, сказал главсанварч.
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Ляшко также отмечает, что уже "почти можно считать решением" предложение сместить школьные каникулы с 15 до 30 октября. Решать, что делать дальше со школьным образованием, будут после 30 октября.
Также вузам рекомендуется перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября. Студентам рекомендуется выехать из общежитий студентов из общежитий. Это не касается сирот, внутренних переселенцев и лишенных родительской опеки.
- 1 октября Ляшко заявлял, что сейчас нецелесообразно вводить в Украине жесткие карантинные ограничения, потому что это негативно влияет на экономику.
- 5 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.
- 8 октября Ляшко сказал, что жесткий карантин в Украине введут, если в Минздраве будут видеть, что заполненность лечебных заведений больными коронавирусом приближается к 100%.
- 11 октября президент Владимир Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса.
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