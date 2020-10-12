500 ученых требуют от Зеленского ввести дополнительные меры карантина, иначе – коллапс

При сохранении нынешней тенденции уже во второй половине ноября мы неизбежно столкнемся с коллапсом системы здравоохранения, считают в академии

Около 500 украинских ученых, объединенных в Академию наук высшей школы Украины, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ввести в стране новые карантинные ограничения, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения.

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Ученые привели статистические данные, которые свидетельствуют, что в Украине растет количество заболевших по сравнению с количеством выздоровевших, а также увеличивается число тех, кто не смог преодолеть болезнь.

В Академии наук высшей школы Украины считают, что при сохранении нынешней тенденции уже во второй половине ноября (а в некоторых наиболее пораженных регионах, в частности в столице – еще раньше) мы неизбежно столкнемся с коллапсом системы здравоохранения, "когда тысячи граждан Украины, которые реально будут нуждаться в госпитализации, будут умирать дома без необходимой медицинской помощи просто потому, что для них не хватит в больницах мест, врачей, медицинского оборудования".

Сейчас, отмечают ученые, власть должна обеспечить неукоснительное соблюдение уже установленных ограничений. Речь идет о соблюдении масочного режима в помещениях и в общественном транспорте. Нарушителей режима следует беспощадно привлекать к ответственности, считают ученые.

Авторы обращения убеждены, что для избежания жесткого карантина, который был марте-апреле, необходимо ввести новые ограничения:

- во всех общественных места в населенных пунктах, начиная с желтой зоны, граждане должны носить маски, в том числе и на открытом воздухе, на людных улицах и т.д.;

- должна быть прекращена работа развлекательных заведений и установлены четкие ограничения по числу присутствующих на массовых мероприятиях;

- также ученые считают необходимым запретить работу баров, нестационарных точек питания и всех специфических точек обслуживания (например, необорудованных парикмахерских);

- ресторанам и кафе разрешить работать только днем, до завершения эпидемии все праздники и банкеты должны быть запрещены;

- обязать все учреждения и заведения по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы;

- ввести наказание за проведение массовых мероприятий в ходе предвыборной кампании.

Также в академии считают, что власть должна убедить граждан в том, что их поведенческие стереотипы должны, по крайней мере на ближайшие несколько месяцев, существенно измениться.

1 октября главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что сейчас нецелесообразно вводить в Украине жесткие карантинные ограничения, потому что это негативно влияет на экономику.

5 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.

8 октября Ляшко сказал, что жесткий карантин в Украине введут, если в Минздраве будут видеть, что заполненность лечебных заведений больными коронавирусом приближается к 100%.

Вадим Ребрина

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