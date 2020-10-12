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В Чехии закрывают бары и рестораны, а школы переводят на дистанционное обучение

12.10.2020, 23:40
В Чехии закрывают бары и рестораны, а школы переводят на дистанционное обучение - Фото
Фото: EPA

Чехия сталкивается с самым сильным в Европе всплеском случаев COVID-19 с учетом численности населения

Правительство Чехии решило закрыть бары, рестораны и клубы со среды до 3 ноября и перевести большинство школ на дистанционное обучение. Об этом сообщает Reuters.

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Массовые собрания также будут ограничены количеством до шести человек. Потребление алкоголя в общественных местах будет запрещено, а на остановках общественного транспорта необходимо будет носить маску.

Чехия сталкивается с самым сильным в Европе всплеском случаев COVID-19 с поправкой на численность населения, поскольку количество инфекций выросло почти до 120 000 с примерно 25 000 в начале сентября.

Вадим Ребрина
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