В Чехии устроили пир: "прощались" с эпидемией. Никто ничего не соблюдал – видео

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На 1 июля в стране с населением под 10 млн человек зарегистрировано около 12 000 случаев заражения SARS-CoV-2, из них около 350 человек умерли

Несмотря на предостережение Всемирной организации здравоохранения, что пандемия "даже не близка к завершению", в Чехии устроили празднование по случаю "символического прощания с коронавирусом". Об этом пишет BBC News.

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Вчера, 30 июня, тысячи гостей уселись за 500-метровым столом на Карловом мосту в Праге, делясь друг с другом едой и напитками, принесенными из дома. Практически никто не выполнял рекомендации эпидемиологов о ношении масок в людных местах и социальной дистанции.

Организатором вечеринки выступил владелец одного из кафе Ондрей Кобза, его идею власти одобрили из-за нехватки туристов. Он заявил, что "нужно отпраздновать конец коронавирусного кризиса, давая людям возможность увидеться и показать, что они не боятся встретиться или взять кусок сэндвича у соседа".

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Чехия была одной из первых в Европе, где в начале вспышки на континенте оперативно ввели карантинные меры, в том числе масочный режим. На прошлой неделе власти страны разрешили публичные собрания с участием до 1000 человек. Рестораны, бары, кафе и пабы работают уже около месяца.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • В марте ВОЗ объявила пандемию.
  • 17 июня 2020-го адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля: регионы могут вводить ограничения сами.
  • Минздрав объясняет рост числа заболевших безответственностью людей, которые восприняли смягчение карантина как его отмену, - не носят маски в магазинах/транспорте/на собраниях и не соблюдают дистанцию ~2 м друг от друга там же.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Видео: Sheer's World

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Теги: чехия, прага, праздник, вечеринка, пандемия, коронавирус, COVID-19, Карлов мост
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