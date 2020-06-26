В Швеции не согласны с оценкой ВОЗ ситуации с коронавирусом в стране

Швеция (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл возмутился тем, что Всемирная организация здравоохранения отнесла Швецию к тем 11 странам, которым угрожает рецидив распространения COVID-19. Украина также в их числе. Об этом сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в ВОЗ заявили, что в 30 странах Европы за последние две недели увеличилось количество новых случаев. В 11 из них скорость распространения коронавируса может "снова поставить систему здравоохранения на грань". Кроме Швеции в число этих стран попали Армения, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.

Главный шведский эпидемиолог возражает: это "совершенно неверная интерпретация данных". По его словам, рост числа случаев объясняется ростом количества проводимых тестов.

"Они (ВОЗ, - ред.) не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться", - сказал Андерс Тегнелл. По мнению наблюдателей, уровень смертности в Швеции в настоящее время снизился до нормального уровня для этого времени года, пишет ВВС.

Согласно данным ВОЗ, за последние 14 дней в Швеции было 155 случаев инфицирования на каждые 100 000 жителей, что намного выше, чем в большинстве европейских стран. Сейчас в стране 65 137 случаев COVID-19. Из 10 миллионов населения умерли 5230 человек, что также намного выше, чем в соседних странах. В среду Швеция сообщила о самом высоком количестве суточных случаев с начала вспышки — 1610.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Другие скандинавские страны не спешат разрешать шведам пересечение своих границ. С субботы им будет разрешено въезжать в Данию только в том случае, если в регионе, где они живут, уровень инфекции составляет всего 20 на 100 000 человек в неделю.

Стратегия Швеции касательно пандемии сильно отличалась от других европейских стран. Там не было строгих запретов, школы и кафе оставались открытыми, но массовые собрания были запрещены.

3 июня Андерс Тегнелл заявил , что нужно было вводить больше ограничений, чтобы избежать большого количества умерших.

4 июня он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.