Слишком много смертей. В Швеции признали, что нужен был более жесткий карантин

Андерс Тегнелл (Фото - Pontus Lundahl, EPA)

Архитектор шведской модели борьбы с коронавирусом Андерс Тегнелл признал: нужно было вводить больше ограничений, чтобы избежать большого количества умерших. Об этом сообщает Financial Times.

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Тегнелл, государственный эпидемиолог Швеции, согласился сегодня в интервью Шведскому радио, что в стране умерло слишком много людей.

"Если бы мы столкнулись с подобной болезнью, зная то, что знаем о ней сегодня, я думаю, мы должны были бы избрать средний путь между тем, что сделали Швеция и остальной мир", - заявил он.

До этого Тегнелл месяцами критиковал введенные другими странами меры карантина и настаивал на преимуществах шведского подхода, несмотря на международное обсуждение высокого числа умерших в стране.

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В понедельник правительство Швеции, под давлением оппозиционных политиков, заявило, что создаст комиссию, которая изучит меры по борьбе с коронавирусом, введенные до начала лета.

Настроения в стране начали меняться после того, как ее соседи, Норвегия и Дания, на прошлой неделе открыли границы друг для друга, но не для Швеции. Ранее общественное мнение поддерживало подход Тегнелла, но в последние дни политики и дипломаты говорят о переменах.

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Правительство Швеции отказалось вводить жесткий карантин, при этом большинство населения добровольно соблюдало дистанцирование.

отказалось С начала эпидемии коронавируса в Швеции заразилось 40 803 человека, умерло 4542. По числу умерших на миллион населения (450) Швеция значительно опережает соседей, вводивших карантин: в Дании этот показатель составляет 100, в Финляндии - 58, в Норвегии - 44.

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