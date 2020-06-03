Слишком много смертей. В Швеции признали, что нужен был более жесткий карантин

Архитектор шведской модели борьбы с коронавирусом Андерс Тегнелл признал: нужно было вводить больше ограничений, чтобы избежать большого количества умерших. Об этом сообщает Financial Times.
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Тегнелл, государственный эпидемиолог Швеции, согласился сегодня в интервью Шведскому радио, что в стране умерло слишком много людей.
"Если бы мы столкнулись с подобной болезнью, зная то, что знаем о ней сегодня, я думаю, мы должны были бы избрать средний путь между тем, что сделали Швеция и остальной мир", - заявил он.
До этого Тегнелл месяцами критиковал введенные другими странами меры карантина и настаивал на преимуществах шведского подхода, несмотря на международное обсуждение высокого числа умерших в стране.
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В понедельник правительство Швеции, под давлением оппозиционных политиков, заявило, что создаст комиссию, которая изучит меры по борьбе с коронавирусом, введенные до начала лета.
Настроения в стране начали меняться после того, как ее соседи, Норвегия и Дания, на прошлой неделе открыли границы друг для друга, но не для Швеции. Ранее общественное мнение поддерживало подход Тегнелла, но в последние дни политики и дипломаты говорят о переменах.
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