Летом в Праге прощались с коронавирусом. Сегодня в Чехии рекорд – почти 4500 заболевших
В пятницу глава Минздрава Чехии Роман Примула объявит о новых мерах по борьбе с эпидемией COVID-19
В Чехии за прошедшие сутки выявили рекордное число новых заболевших коронавирусом – 4457 человек. Об этом сообщает Чешское радио.
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По соотношению числа заболевших к населению Чехия показывает худшие результаты среди стран Евросоюза. В стране растет число госпитализаций, тяжелых и летальных случаев COVID-19. Всего в Чехии зафиксировано 794 умерших от болезни, за сутки – 13.
В ближайшую пятницу министр здравоохранения Чехии Роман Примула огласит новые меры по борьбе с распространением инфекции. По его словам, если суточная заболеваемость продолжит расти, система здравоохранения окажется перегружена в ближайшие три недели.
- 30 июня в Чехии устроили празднование по случаю "прощания с коронавирусом", тогда распространение инфекции значительно снизилось.
- По расчетам службы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, заразиться коронавирусом могли уже до 10% мирового населения.
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