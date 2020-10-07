Летом в Праге прощались с коронавирусом. Сегодня в Чехии рекорд – почти 4500 заболевших

В пятницу глава Минздрава Чехии Роман Примула объявит о новых мерах по борьбе с эпидемией COVID-19

В Чехии за прошедшие сутки выявили рекордное число новых заболевших коронавирусом – 4457 человек. Об этом сообщает Чешское радио.

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По соотношению числа заболевших к населению Чехия показывает худшие результаты среди стран Евросоюза. В стране растет число госпитализаций, тяжелых и летальных случаев COVID-19. Всего в Чехии зафиксировано 794 умерших от болезни, за сутки – 13.

В ближайшую пятницу министр здравоохранения Чехии Роман Примула огласит новые меры по борьбе с распространением инфекции. По его словам, если суточная заболеваемость продолжит расти, система здравоохранения окажется перегружена в ближайшие три недели.

30 июня в Чехии устроили празднование по случаю "прощания с коронавирусом", тогда распространение инфекции значительно снизилось.

По расчетам службы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, заразиться коронавирусом могли уже до 10% мирового населения.

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Денис Юдин

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