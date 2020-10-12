Коронавирус. В Офисе Зеленского рассказали о трех вариантах получения вакцины для Украины

Украина не будет отставать в получении вакцины против коронавируса, считают в Офисе президента Зеленского

Украина может получить вакцину против коронавируса тремя путями: производство на собственных мощностях, получение избыточных доз вакцин от Европейского союза, через международные механизмы закупок. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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По его словам, Украина готова производить вакцины на своих мощностях, если они подойдут компаниям, которые изобретут вакцину, но судить об этом должны специалисты. При таком варианте Украина получит вакцину быстрее, полагает Жовква.

Он добавил, что о возможности производить вакцины в Украине власть говорила и во время недавнего визита в Великобританию.

"Мы говорили об этом с премьером Джонсоном, предложили ему мощности наших предприятий. Он сразу отреагировал и сказал, что это очень интересная идея. И сказал, что наши соответствующие ведомства должны в этом сотрудничать. Возможно, британскую вакцину можно будет даже быстрее получить", – сказал Жовква.

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Второй вариант – это если будет избыток вакцин в государствах-членах ЕС. В таком случае есть возможность говорить о ее продаже третьим странам, в частности Украине, отметил чиновник.

Говоря о третьем варианте Жовква сказал, что Украина присоединилась к механизмам по государственным закупкам и может быть в очереди из стран-партнеров.

"Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцина уже будет произведена, испытана и поставлена на производство, Украина точно не будет отставать в получении этой вакцины. Но пока мы говорим лишь о теоретических вещах", – сказал он.

7 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить вакцину от коронавируса, которая не будет вызывать сомнений у ученых. Он также посоветовал не верить в "предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами."

В системе ВОЗ был создан глобальный механизм COVAX для объединенных закупок и справедливого распределения возможных вакцин против COVID-19. Сейчас он объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами.

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Марк Сировой

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