Скандал с концертом Поляковой. Певица обвинила Степанова в "манипуляциях" – тот ответил

Певица уверена, что концерт на стадионе вряд ли ухудшит эпидситуацию, если сравнивать с тысячами людей "без масок" в метро

Украинская певица Ольга Полякова, которая 3 октября выступила на концерте в Харькове, хотя Минздрав был против этого мероприятия, учитывая рост числа заболеваний коронавирусом в этом регионе, использовала некорректные аргументы, чтобы оправдать его проведение. Она устроила перепалку с министром здравоохранения Максимом Степановым в эфире канала Украина 24.

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После концерта полиция открыла уголовное дело за нарушение карантинных мер организаторами шоу. Полякова заявила, что заболеваемость в Харькове не возросла после концерта: якобы 2 октября было зафиксировано 342 заболевших, а 4 октября, в день после концерта, – 271.

"Если динамика уменьшилась, то выступление Поляковой влияет положительно и ее концерт надо проводить ежедневно?" – сыронизирована она, заявив о "предвыборных манипуляциях" министра.

Инкубационный период COVID-19 – от одного дня до двух недель для подавляющего большинства больных. Симптомы появляются в среднем лишь на 5–6 день с момента заражения, то есть статистика, на которую ссылается певица, некорректна для оправдания организации шоу: посетители концерта и те, с кем они после него контактировали, не бежали тотчас же сдавать тесты.

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По словам главы Минздрава, на время концерта Харьков уже был на первых местах по заболеваемости в стране, и сейчас там около 500-600 ежедневно выявляемых зараженных. Степанов подчеркнул, что любые массовые мероприятия – факторы влияния на рост инцидентности COVID-19, а кто выступает – неважно. Певица же требовала от него опровергнуть слова за 4 октября, когда, по ее мнению, он обвинил ее в росте заболеваемости.

Степанов на брифинге 5 октября сказал следующее: "Главное это выборы (иронично, - ред.). Поэтому обязательно надо было провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей. Чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет через неделю или 10 дней. Посмотреть, увеличится оно или нет. Это такая логика, мне просто интересно, у местной власти?"

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Евгений Пилипенко

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