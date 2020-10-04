Коронавирус. Больше всего заболевших выявили в Киеве и двух областях – данные по регионам

Киев, Львовская и Харьковская области – лидеры по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса в Украине

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (407 случаев), Харьковской (414) и Донецкой (323) областях. Об этом говорится в статистике, предоставленной Советом нацбезопасности и обороны.

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Всего за сутки в Украине выявили 4140 заболевших. За все время эпидемии в стране зафиксировали 226 462 заразившихся, 4397 умерших и 100 107 выздоровевших.

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Динамика эпидемии по регионам:

Киев – 24 450 заболевших (407 за сутки)

Львовская – 21 194 (162);

Харьковская – 20 518 (414);

Черновицкая – 15 123 (157);

Одесская – 14 539 (260);

Тернопольская – 14 295 (128);

Ивано-Франковская – 14 232 (139);

Ровенская – 13 107 (151);

Закарпатская – 10 168 (63);

Киевская – 9752 (161);

Волынская – 8591 (136);

Днепропетровская – 6931 (212);

Винницкая – 6716 (162);

Хмельницкая – 6801 (154);

Житомирская – 6749 (281);

Сумская – 5171 (263);

Черниговская – 4595 (77);

Запорожская – 4507 (106);

Черкасская – 4480 (50);

Донецкая – 4187 (323);

Николаевская – 3650 (160);

Полтавская – 2812 (85);

Херсонская – 1427 (87);

Луганская – 1288 (81);

Кировоградская – 1179 (21).

В сводке нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.

1 октября главсанврач Ляшко заявил, что сейчас "нецелесообразно" возвращать в Украине жесткий карантин.

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Марк Сировой

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