Коронавирус. Больше всего заболевших выявили в Киеве и двух областях – данные по регионам
Киев, Львовская и Харьковская области – лидеры по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса в Украине
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (407 случаев), Харьковской (414) и Донецкой (323) областях. Об этом говорится в статистике, предоставленной Советом нацбезопасности и обороны.
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Всего за сутки в Украине выявили 4140 заболевших. За все время эпидемии в стране зафиксировали 226 462 заразившихся, 4397 умерших и 100 107 выздоровевших.
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Динамика эпидемии по регионам:
Киев – 24 450 заболевших (407 за сутки)
Львовская – 21 194 (162);
Харьковская – 20 518 (414);
Черновицкая – 15 123 (157);
Одесская – 14 539 (260);
Тернопольская – 14 295 (128);
Ивано-Франковская – 14 232 (139);
Ровенская – 13 107 (151);
Закарпатская – 10 168 (63);
Киевская – 9752 (161);
Волынская – 8591 (136);
Днепропетровская – 6931 (212);
Винницкая – 6716 (162);
Хмельницкая – 6801 (154);
Житомирская – 6749 (281);
Сумская – 5171 (263);
Черниговская – 4595 (77);
Запорожская – 4507 (106);
Черкасская – 4480 (50);
Донецкая – 4187 (323);
Николаевская – 3650 (160);
Полтавская – 2812 (85);
Херсонская – 1427 (87);
Луганская – 1288 (81);
Кировоградская – 1179 (21).
В сводке нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.
- 1 октября главсанврач Ляшко заявил, что сейчас "нецелесообразно" возвращать в Украине жесткий карантин.
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