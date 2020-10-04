Коронавирус. Украина занимает 11 место в мире по суточной заболеваемости

В мире выявили уже более 35 млн заболевших коронавирусом. Индия – лидер в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID-19, Украина – на 11 месте

Украина вышла на 11 место в мире по суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом говорится в данных на Worldometers.

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После вчерашнего рекорда по выявленным заболевшим за сутки (4661 случаев) Украина поднялась на одно место в антирейтинге. При этом в десятой Мексике за сутки было зарегистрировано 4775 заразившихся, а в 12-й Индонезии – 4007.

Лидерами по суточной заболеваемости являются Индия (75 479), США (48 925), Бразилия (24 602), Франция (16 972), Аргентина (11 129) и Россия (9859).

Всего в мире за сутки выявили 295 235 инфицированных, умерли 4797 человек, еще 231 233 выздоровели. За все время пандемии зафиксировали 35 123 155 заболевших, скончались 1 037 530 пациентов, одолели недуг – 26 118 185 инфицированных.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.

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Марк Сировой

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