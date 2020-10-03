Коронавирус. В Украине за сутки заболело и умерло рекордное количество человек
03.10.2020, 08:59
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
За последние сутки умерло наибольшее количество украинцев с начала эпидемии
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом рекордное количество человек – 4661 (сутками ранее – 4633). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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Всего с начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 222 322 человек, умерли 4353, выздоровели 98 737 пациентов.
За этот период зафиксировано наибольшее число летальных случаев – 92 (днем ранее – 68), 2146 пациентов выздоровели (сутками ранее 2193).
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- 1 октября главсанврач Ляшко заявил, что сейчас "нецелесообразно" возвращать в Украине жесткий карантин.
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