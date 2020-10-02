За все время эпидемии в Украине зарегистрирован 217 661 заболевший. 96 591 заразившийся выздоровел, 4261 умер

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За прошедшие сутки, 1 октября, в Украине выявили 4633 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4069) – это новый рекорд. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период скончались 68 человек (днем ранее – 64). За сутки зафиксировано 2193 выздоровевших (днем ранее — 2083), что также является рекордным показателем.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших – 229 детей и 271 медик. Госпитализировали за это время рекордные 801 пациентов. В стационар в Украине определяют не бессимптомные, легкие или умеренные случаи – только тяжелые, среднетяжелые, а также людей из основных групп риска.

За этот период всего сделано 50 734 теста (днем ранее – 53 022). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано 29 527 тестов (днем ранее – 30 167), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 21 207 (днем ранее – 22 855).

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Евгений Пилипенко

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