Болгария вернула Украину в красную зону: для въезда туда снова нужен негативный ПЦР-тест
С октября путешественники из Украины должны иметь для въезда в страну негативный ПЦР-тест
Из-за роста суточной заболеваемости коронавирусом в Украине Болгария с сегодняшнего дня, 1 октября, вновь обязала прибывающих из Украины иметь при себе негативный результат ПЦР-теста на COVID-19. Его нужно сделать не позднее чем за 72 часа до предоставления результата на границе, сообщило со ссылкой на решение болгарских властей посольство Украины в Софии.
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Это правило будет действовать по 30 ноября включительно.
В документе, который путешественник предоставляет на границе, должны быть указаны его личные данные, название, адрес и контакты лаборатории, дата тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).
- За время пандемии Болгария несколько раз вводила правило ПЦР-теста для въезда в страну, и упраздняла его. Это зависит от уровней суточной заболеваемости в обеих странах.
- За 30 сентября 2020-го в Украине выявили 4069 новых заболевших – это новый рекорд для страны.
- Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не будет делать прививку от коронавируса ни себе, ни своим детям, если такая вакцина будет.
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