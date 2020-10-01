Болгария вернула Украину в красную зону: для въезда туда снова нужен негативный ПЦР-тест

С октября путешественники из Украины должны иметь для въезда в страну негативный ПЦР-тест

Из-за роста суточной заболеваемости коронавирусом в Украине Болгария с сегодняшнего дня, 1 октября, вновь обязала прибывающих из Украины иметь при себе негативный результат ПЦР-теста на COVID-19. Его нужно сделать не позднее чем за 72 часа до предоставления результата на границе, сообщило со ссылкой на решение болгарских властей посольство Украины в Софии.

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Это правило будет действовать по 30 ноября включительно.

В документе, который путешественник предоставляет на границе, должны быть указаны его личные данные, название, адрес и контакты лаборатории, дата тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

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Евгений Пилипенко

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