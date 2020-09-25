Сервис Google Maps по просьбе правительства Австралии удалил фото, которые пользователи делали во время восхождения на скалу Улуру. Управление нацпарков страны посетовало ранее, что люди по-прежнему ходят на священную для местных аборигенов гору, но уже не вживую (это запретили в прошлом году), а виртуально.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как пишет сайт CNN, год назад людям запретили подниматься на скалу из уважения к обычаям племени агангу, владельцам монолита: посетители разрушали его поверхность, мусорили и загрязняли близлежащие водоемы.

После того как аборигены возмутились, что люди все еще "посещают" скалу по онлайн-тропкам, власти страны написали жалобу в Google – и ее удовлетворили в считанные часы.

СПРАВКА. Улуру – массивное оранжево-коричневое скальное образование овальной формы (3,6 на 3 км, высота – 348 м) возрастом около 680 млн лет, расположено почти точно в центре Австралии. Уходит вглубь земли более, чем на 6 км. По мифам аборигенов, когда-то здесь обитал хозяин горы, водяной питон, на крутом склоне жил черный варан.

Фотобанк Google оставил только снимки у подножия скалы.

Весной 2019 года Украина расширила свои заповедные территории.

Читайте также: В ЮАР известного защитника природы убили спасенные им львицы

Видео: Lonely Planet