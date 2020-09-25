Сервис Google Maps по просьбе правительства Австралии удалил фото, которые пользователи делали во время восхождения на скалу Улуру. Управление нацпарков страны посетовало ранее, что люди по-прежнему ходят на священную для местных аборигенов гору, но уже не вживую (это запретили в прошлом году), а виртуально.
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Как пишет сайт CNN, год назад людям запретили подниматься на скалу из уважения к обычаям племени агангу, владельцам монолита: посетители разрушали его поверхность, мусорили и загрязняли близлежащие водоемы.
После того как аборигены возмутились, что люди все еще "посещают" скалу по онлайн-тропкам, власти страны написали жалобу в Google – и ее удовлетворили в считанные часы.
Фотобанк Google оставил только снимки у подножия скалы.
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Видео: Lonely Planet