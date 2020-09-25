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Местные народы считают себя хранителями священного для них скального образования в центре континента

Сервис Google Maps по просьбе правительства Австралии удалил фото, которые пользователи делали во время восхождения на скалу Улуру. Управление нацпарков страны посетовало ранее, что люди по-прежнему ходят на священную для местных аборигенов гору, но уже не вживую (это запретили в прошлом году), а виртуально.

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Как пишет сайт CNN, год назад людям запретили подниматься на скалу из уважения к обычаям племени агангу, владельцам монолита: посетители разрушали его поверхность, мусорили и загрязняли близлежащие водоемы.

После того как аборигены возмутились, что люди все еще "посещают" скалу по онлайн-тропкам, власти страны написали жалобу в Google – и ее удовлетворили в считанные часы.

СПРАВКА. Улуру – массивное оранжево-коричневое скальное образование овальной формы (3,6 на 3 км, высота – 348 м) возрастом около 680 млн лет, расположено почти точно в центре Австралии. Уходит вглубь земли более, чем на 6 км. По мифам аборигенов, когда-то здесь обитал хозяин горы, водяной питон, на крутом склоне жил черный варан.

Улуру на пике популярности у туристов (фото – ЕРА)

Фотобанк Google оставил только снимки у подножия скалы.

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Видео: Lonely Planet

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Теги: Улуру, религия, Google, туризм, запрет, памятник, Австралия, гора, восхождение, святыня, монолит
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