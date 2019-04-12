Украина расширила свои заповедные территории

Остап Семерак (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Площадь природно-заповедного фонда Украины увеличена почти на 80 000 гектаров, что составляет примерно 0,13% от общей площади страны. Соответствующие документы вчера вечером, 11 апреля, подписал президент Петр Порошенко, сообщил глава Минэкологии Остап Семерак.

Как уточнил в Facebook министр, глава государства одобрил 11 указов, разработанных Министерством экологии и природных ресурсов Украины в течение последних двух лет.

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"Поздравляю всех причастных и радеющих за окружающую среду, потому что знаю, какая титаническая работа выполнена большим количеством защитников природы", - прокомментировал Семерак.

По его словам, Украина сделала это по обязательствам о расширении своих территорий ПЗФ и по соглашению об ассоциации с ЕС, а также ряду других договоренностей.

"Абсолютное большинство новых территорий являются объектами Изумрудной сети Европы", - подчеркнул министр.

80 000 га - это примерно площадь Киева.

Emerald Network - сеть охраняемых природных территорий общеевропейского природоохранного значения, которые имеют важное значение для сохранения флоры и фауны в их естественной среде местообитания.