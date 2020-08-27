В ЮАР известного защитника природы убили спасенные им львицы

Примечательно, что в 2017 львицы, вырвавшись из вольера, убили мужчину. Тогда Мэтьюсон заявил, что они хотели "просто поиграть с этим парнем"

Известного южноафриканского защитника природы, создателя популярной сафари-хижины в пригороде Йоханнесбурга Уэста Мэтьюсона растерзали две львицы, которых ранее он спас от охотников. Об этом сообщает ВВС.

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По информации агентства, во время обычной прогулки одна из львиц стала агрессивной по отношению к другой, а затем обратила свое внимание на Мэтьюсона. Его жена попыталась отвлечь животных, но было уже поздно.

Сообщается, что львицы жили в хижине защитника природы с самого детства. Он спас их от "консервной охоты" - когда на животных охотятся на закрытой территории.

Жена Мэтьюсона предполагает, что инцидент стал результатом "очень грубой игры".

Примечательно, что в 2017 львицы напали на мужчину на соседнем участке, когда тот собирал хворост. Он получил многочисленные повреждения и скончался в больнице спустя семь дней, сообщает news24. В комментарии изданию Мэтьюсон тогда сказал, что не верит, будто львица напала на мужчину. "Если бы это было так, он был бы мертв через пять секунд", - сказал защитник природы, добавив, что львы "просто хотели поиграть с этим парнем".

Львицы Тана и Деми усыплены и отправлены в центр исчезающих видов.

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Вадим Ребрина

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