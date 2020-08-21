В Минюсте ищут дома для 13 конфискованных питонов

Змей, которые были конфискованные по решению суда, отдают бесплатно

Государственное предприятие СЕТАМ Министерства юстиции раздает 13 питонов, конфискованных по решению суда. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

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Сейчас животные находятся на временном содержании в зоопарке Лимпопо с. Мединичи Львовской области. Заявки могут подавать приюты для животных, зоологические парки или другие учреждения для содержания животных.

"Заявки рассматриваются на заседании комиссии, созданной государственной исполнительной службой. Животные передаются организациям, которые предлагают лучшие условия содержания", – говорится в сообщении.

Обращение для бесплатной передачи необходимо направлять в отдел принудительного исполнения решений во Львовской области Западного межрегионального управления Министерства юстиции. В ведомстве уточнили, что конечный срок обращения – 17 сентября текущего года.

СПРАВКА. С июля 2020 года Минюст ввел новую процедуру бесплатной передачи конфискованных животных. Уже благодаря новой процедуре найдено пристанище для львов и медведей, конфискованных по решению суда.

24 июля Малюська анонсировал подарочные сертификаты для платных камер СИЗО.

Наталия Софиенко

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