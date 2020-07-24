Это не шутка: Малюська анонсировал подарочные сертификаты для платных камер СИЗО

Сертификат действует полгода с момента покупки и позволяет заключенному находиться в СИЗО на условиях повышенного комфорта

Министр юстиции Денис Малюська презентовал новую услугу от своего ведомства - подарочные сертификаты для использования услуг платных камер в украинских следственных изоляторах. При наличии такого сертификата заключенный сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания, сообщил чиновник в Facebook.

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Купить сертификат можно онлайн, используя для этого компьютер или смартфон. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать СИЗО, количество дней/недель/месяцев лишения свободы и подходящую стоимость, оплатить услугу, распечатать подарочный сертификат и квитанцию об оплате.

Действует он только шесть месяцев с даты оплаты - если в течение этого срока сертификат использован не был, то средства за его покупку автоматически перечисляются как благотворительная помощь соответствующему изолятору.

К слову, цены на услуги по улучшению условий содержания в камерах разнятся в зависимости от города, в котором находится СИЗО. Например, дороже всего месячное содержание обойдется в столице - 12 000 грн, а дешевле всего в Черновцах - всего 2500 грн/месяц. Стоимость суточного содержания обойдется от 346 грн (в Черновцах) до 2000 грн (в Киеве). При этом подробности, что именно входит в такое улучшение условий содержания, пока не разглашаются.

По словам Малюськи, такие сертификаты являются украинским эксклюзивом, который нельзя встретить в других странах.

Министр перечислил все "преимущества такой покупки", шутливо назвав сертификат "подарком ко Дню Рождения": расположение в центре города, трехразовое питание, охрана, возможность отвлечься от соцсетей и гаджетов, а также снижение риска заразиться коронавирусом.

"Несмотря на то, что пост шутит, сам сервис не шутка", - отметил министр, добавив, что средства от вырученных сертификатов пойдут на то, чтобы следственные изоляторы могли соответствовать европейским стандартам.

18 апреля глава минюста предложил улучшить условия в СИЗО - сделать платные VIP-камеры.

13 июня в Минюсте отчитались, что в результате запуска услуги платных камер они получили 115 500 грн дополнительных средств.

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Дарья Мостовая

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