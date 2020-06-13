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Малюська рассказал, сколько Минюст получил от платных камер в СИЗО

Малюська рассказал, сколько Минюст получил от платных камер в СИЗО - Фото
Фото: Facebook Дениса Малюськи
13.06.2020, 23:46

За счет этих средств сделают ремонт бесплатных камер, говорят в Минюсте

В результате запуска услуга платных камер в СИЗО Министерство юстиции получило 115 500 грн дополнительных средств. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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"Запустили платные камеры в следственных изоляторах. Это лишь маленький кирпичик в огромном тюремной реформе, о которой я много рассказывал. Но и она дает свои результаты. В качестве платы мы уже получили 115 500 грн дополнительных средств, за счет которых начинаем ремонт бесплатных камер", - написал он.

  • 18 апреля Малюська заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены.

  • 8 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Стоимость размещения - 2 000 грн в сутки, 8 000 грн в неделю, 12 000 грн в месяц.

  • Стоимость такой камеры во Львовском СИЗО составляет 1000 грн в сутки, 3500 грн за неделю, 4000 грн в месяц.

Вадим Ребрина
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