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19.05.2020, 18:57

Малюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фото

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Малюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фото
Малюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фото
Малюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фотоМалюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фото

Платная камера в Львовском СИЗО вдвое дешевле такой же в Лукьяновском СИЗО Киева

Министр юстиции Денис Малюська проверил сегодня Львовский следственный изолятор в рамках проекта по созданию лучших условий в СИЗО. Об этом сообщается в Facebook Минюста.

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В частности Малюська и его заместитель Елена Высоцкая осмотрели в СИЗО платную камеру. По информации министра, ее стоимость составляет 1000 грн в сутки, 3500 грн за неделю, 4000 грн в месяц.

  • 18 апреля Малюська заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены.

  • 8 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Стоимость размещения - 2 000 грн в сутки, 8 000 грн в неделю, 12 000 грн в месяц.

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Теги: минюст, сизо, камера, Денис Малюська
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