Малюська показал платную камеру в Львовском СИЗО и назвал тарифы: фото

Министр юстиции Денис Малюська проверил сегодня Львовский следственный изолятор в рамках проекта по созданию лучших условий в СИЗО. Об этом сообщается в Facebook Минюста.

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В частности Малюська и его заместитель Елена Высоцкая осмотрели в СИЗО платную камеру. По информации министра, ее стоимость составляет 1000 грн в сутки, 3500 грн за неделю, 4000 грн в месяц.