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08.05.2020, 15:39

В Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фото

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В Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фото
В Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фото
В Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фотоВ Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фото

С помощью платных камер в СИЗО в Минюсте рассчитывают улучшить состояние обычных камер

Сегодня, 8 мая, в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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Одна из платных камер двухместная, одна трехместная и четыре одноместные. Стоимость размещения - 2 000 грн за сутки, 8 000 грн за неделю, 12 000 грн за месяц.

По словам Малюськи, полученные деньги будут направлены на поддержание должных условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания платных.

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Целью введения платных камер в СИЗО Малюська назвал устранение коррупции и поиск дополнительного финансирования следственных изоляторов.

Он уточнил, что речь не идет о "VIP-камерах", за плату будут доступны камеры с большей площадью и базовым оборудованием, таким как холодильник, телевизор или столовые приборы.

Министр настаивает, что появление платных камер не будет нарушать права человека, поскольку позволит улучшить состояние бесплатных. Также он напомнил, что в СИЗО содержатся люди, которым еще не вынесен приговор суда, и возможность для них оплатить более комфортные условия проживания не должна быть ограничена.

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Также Малюська заверил, что в тюрьмах, где находятся осужденные преступники, никакие улучшенные условия за деньги предоставляться не будут.

  • В ноябре 2019 года Малюська заявлял, что Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, а также возможность работы частных СИЗО.
  • 18 апреля министр анонсировал создание в следственных изоляторах платных камер повышенного комфорта.
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Теги: минюст, сизо, Денис Малюська, платные камеры
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