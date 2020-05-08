В Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры: фото

Сегодня, 8 мая, в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Одна из платных камер двухместная, одна трехместная и четыре одноместные. Стоимость размещения - 2 000 грн за сутки, 8 000 грн за неделю, 12 000 грн за месяц.

По словам Малюськи, полученные деньги будут направлены на поддержание должных условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания платных.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Целью введения платных камер в СИЗО Малюська назвал устранение коррупции и поиск дополнительного финансирования следственных изоляторов.

Он уточнил, что речь не идет о "VIP-камерах", за плату будут доступны камеры с большей площадью и базовым оборудованием, таким как холодильник, телевизор или столовые приборы.

Министр настаивает, что появление платных камер не будет нарушать права человека, поскольку позволит улучшить состояние бесплатных. Также он напомнил, что в СИЗО содержатся люди, которым еще не вынесен приговор суда, и возможность для них оплатить более комфортные условия проживания не должна быть ограничена.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Также Малюська заверил, что в тюрьмах, где находятся осужденные преступники, никакие улучшенные условия за деньги предоставляться не будут.