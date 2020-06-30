Малюська показал, как отремонтировали бесплатные камеры в СИЗО за счет платных

За деньги, полученные благодаря использованию платных камер, провели первые ремонты в бесплатных камерах Лукьяновского СИЗО в Киеве. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.
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"Мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет денег, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями", - заявил он, предложив по фотографиям оценить разницу между тем, "что было, и что стало".
Малюська убеждает, что на ремонт камер было потрачено "ноль гривень плательщиков налогов".
"Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные деньги? Не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах? Ответы на эти вопросы на фото: и то, куда идут деньги, и то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", - заявил он.
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