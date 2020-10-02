Рекорды по коронавирусу. Нам может банально не хватить медиков – Степанов

В Украине стремительно растет распространение коронавируса, высокое и число госпитализаций больных COVID-19, заявил глава Минздрава Степанов

В Украине стремительно распространяется коронавирус - система здравоохранения может не выдержать. Об этом, озвучив сводку о рекордном числе заболевших COVID-19 за сутки, предупредил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы видим стремительный рост числа заболевших. Минздрав уже предупреждал, что это может происходить, если мы не будем соблюдать правила новой реальности. Вы можете посмотреть на количество госпитализированных", – сказал Степанов.

По его словам, МОЗ постоянно вводит новые больницы для лечения больных коронавирусом, однако система может не выдержать.

"У любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников, которые оказывают помощь и спасают", – сказал он.

В конце речи Степанов в очередной раз призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила.

За прошедшие стуки в Украине выявили 4633 заболевших – это рекордный показатель за все время эпидемии. Предыдущий рекорд был днем ранее, тогда зафиксировали 4069 заразившихся.

За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в Харьковской области, Киеве и Днепропетровской области.

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Марк Сировой

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