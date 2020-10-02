COVID-19. Больше всего заболевших в двух областях и Киеве: динамика по регионам
02.10.2020, 09:21
Иллюстративное фото: Роман Балук
За последние сутки меньше всего инфицированных зафиксировали в Кировоградской области
За минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 жители Харьковской (460), Днепропетровской(334) областей и Киева (447). Об этом сообщает сайт Совет нацбезобасности и обороны.
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Меньше всего заболевших за этот период в Кировоградской области (14).
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 19 588 заболевших (460 за сутки);
- Львовская – 20 826 (236);
- Черновицкая – 14 787 (182);
- Одесская – 14 069 (280);
- Киев – 23 602 (447);
- Ивано-Франковская – 13 968 (131);
- Тернопольская – 13 996 (229);
- Ровенская – 12 770 (216);
- Закарпатская – 10 004 (86);
- Киевская – 9428 (149);
- Волынская – 8325 (131);
- Винницкая – 6452 (144);
- Житомирская – 6265 (177);
- Хмельницкая – 6432(244);
- Днепропетровская – 6422 (334);
- Черниговская – 4409 (155);
- Сумская – 34677 (242);
- Черкасская – 4295 (130);
- Запорожская – 4284 (156);
- Николаевская – 3369 (99);
- Донецкая – 3650 (93);
- Полтавская – 2512 (167);
- Кировоградская – 1141 (14);
- Херсонская – 1250 (82);
- Луганская – 1140 (49);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
За прошедшие сутки, 1 октября, в Украине выявили 4633 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4069) – это новый рекорд.
- С 5 октября в красной зоне будут Тернополь и Канев Черкасской области, Киев остается в желтой зоне
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