COVID-19. Больше всего заболевших в двух областях и Киеве: динамика по регионам

За последние сутки меньше всего инфицированных зафиксировали в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 жители Харьковской (460), Днепропетровской(334) областей и Киева (447). Об этом сообщает сайт Совет нацбезобасности и обороны.

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Меньше всего заболевших за этот период в Кировоградской области (14).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 19 588 заболевших (460 за сутки);

Львовская – 20 826 (236);

Черновицкая – 14 787 (182);

Одесская – 14 069 (280);

Киев – 23 602 (447);

Ивано-Франковская – 13 968 (131);

Тернопольская – 13 996 (229);

Ровенская – 12 770 (216);

Закарпатская – 10 004 (86);

Киевская – 9428 (149);

Волынская – 8325 (131);

Винницкая – 6452 (144);

Житомирская – 6265 (177);

Хмельницкая – 6432(244);

Днепропетровская – 6422 (334);

Черниговская – 4409 (155);

Сумская – 34677 (242);

Черкасская – 4295 (130);

Запорожская – 4284 (156);

Николаевская – 3369 (99);

Донецкая – 3650 (93);

Полтавская – 2512 (167);

Кировоградская – 1141 (14);

Херсонская – 1250 (82);

Луганская – 1140 (49);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки, 1 октября, в Украине выявили 4633 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4069) – это новый рекорд.

С 5 октября в красной зоне будут Тернополь и Канев Черкасской области, Киев остается в желтой зоне

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Арина Толина

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