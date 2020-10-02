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COVID-19. Больше всего заболевших в двух областях и Киеве: динамика по регионам

02.10.2020, 09:21
COVID-19. Больше всего заболевших в двух областях и Киеве: динамика по регионам - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За последние сутки меньше всего инфицированных зафиксировали в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 жители Харьковской (460), Днепропетровской(334) областей и Киева (447). Об этом сообщает сайт Совет нацбезобасности и обороны.

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Меньше всего заболевших за этот период в Кировоградской области (14).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 19 588 заболевших (460 за сутки);
  • Львовская – 20 826 (236);
  • Черновицкая – 14 787 (182);
  • Одесская – 14 069 (280);
  • Киев – 23 602  (447);
  • Ивано-Франковская – 13 968 (131);
  • Тернопольская – 13 996 (229);
  • Ровенская – 12 770  (216);
  • Закарпатская – 10 004 (86);
  • Киевская – 9428 (149);
  • Волынская – 8325 (131);
  • Винницкая – 6452 (144);
  • Житомирская – 6265 (177);
  • Хмельницкая – 6432(244);
  • Днепропетровская – 6422 (334);
  • Черниговская – 4409 (155);
  • Сумская – 34677 (242);
  • Черкасская – 4295 (130);
  • Запорожская – 4284 (156);
  • Николаевская – 3369 (99);
  • Донецкая – 3650 (93);
  • Полтавская – 2512 (167);
  • Кировоградская – 1141 (14);
  • Херсонская – 1250 (82);
  • Луганская – 1140 (49);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки, 1 октября, в Украине выявили 4633 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4069) – это новый рекорд. 

  • С 5 октября в красной зоне будут Тернополь и Канев Черкасской области, Киев остается в желтой зоне

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Арина Толина
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