"Это просто трэш". Степанов раскритиковал проведение фестиваля в Запорожье – фото

19-20 сентября в Запорожье проходил фестиваль Khortytsia Freedom-2020, где собрались несколько тысяч человек, несмотря на карантинные ограничения

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал местную власть и организаторов проведения музыкального фестиваля "Khortytsia Freedom" в Запорожье, поскольку после этого в регионе за минувшие сутки заболели коронавирусом уже 100 человек COVID-19 (сутками ранее – 50). Об этом Степанов заявил сегодня на онлайн брифинге.

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По его словам, он видел фотографии с фестиваля, где собрались несколько десятков тысяч человек, несмотря на карантинные ограничения.

"Вопрос сейчас к организаторам, местной власти: "Вам просто не дает покоя, что вы не находитесь в лидерах по количеству заболевших?" - сказал глава Минздрава.

Степанов напомнил, что на прошлой неделе он на совещании договорился с мэрами городов, что они не будут использовать карантин для политических целей, а также не будут проводить массовые мероприятия из-за эпидемии COVID-19.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то, что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - подчеркнул Степанов.

Чиновник подчеркнул, что будет обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля по вопросу принятия соответствующих мер, составления протоколов.

"Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий", - убежден он.

19-20 сентября в Запорожье проходил музыкальный фестиваль Khortytsia Freedom-2020.

За минувшие сутки больше всего заболевших зафиксировали в Харьковской (372), Тернопольской (293), Львовской (275), Одесской (233) областях и Киеве (270).

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Арина Толина

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