Коронавирус. Больше всего заболевших – в Харьковской области и Киеве: данные по регионам
Больше всего заболевших за сутки выявили в Харьковской области (424) и Киеве (343)
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве, Харьковской, Одесской и Тернопольской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
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В Харьковской области коронавирус 19 сентября диагностировали у 424 человек, в Одесской – у 217, в Тернопольской – у 231, в Киеве – у 343.
Меньше всего новых заболевших выявлено в Кировоградской и Луганской областях.
Динамика эпидемии по регионам:
Харьковская область – 14 888 заболевших (424 за сутки);
Одесская – 11 422 (217);
Тернопольская – 11 247 (231);
Киев – 19 483 (343);
Львовская – 18 317 (188);
Ивано-Франковская – 12 382 (170);
Черновицкая – 13 042 (125);
Хмельницкая – 4631 (150);
Киевская – 7744 (133);
Ровенская – 11 124 (109);
Житомирская – 4988 (57);
Днепропетровская – 3982 (104);
Закарпатская – 9154 (44);
Черниговская – 3263 (75);
Волынская – 6856 (73);
Сумская – 3023 (107);
Винницкая – 5268 (58);
Запорожская – 2879 (50);
Черкасская – 3035 (52);
Николаевская – 2469 (95);
Донецкая – 2430 (59);
Херсонская – 813 (23);
Полтавская – 1499 (38);
Луганская – 754 (19);
Кировоградская – 985 (12).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
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