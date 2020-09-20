Коронавирус. Больше всего заболевших – в Харьковской области и Киеве: данные по регионам

Больше всего заболевших за сутки выявили в Харьковской области (424) и Киеве (343)

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве, Харьковской, Одесской и Тернопольской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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В Харьковской области коронавирус 19 сентября диагностировали у 424 человек, в Одесской – у 217, в Тернопольской – у 231, в Киеве – у 343.

Меньше всего новых заболевших выявлено в Кировоградской и Луганской областях.

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 14 888 заболевших (424 за сутки);

Одесская – 11 422 (217);

Тернопольская – 11 247 (231);

Киев – 19 483 (343);

Львовская – 18 317 (188);

Ивано-Франковская – 12 382 (170);

Черновицкая – 13 042 (125);

Хмельницкая – 4631 (150);

Киевская – 7744 (133);

Ровенская – 11 124 (109);

Житомирская – 4988 (57);

Днепропетровская – 3982 (104);

Закарпатская – 9154 (44);

Черниговская – 3263 (75);

Волынская – 6856 (73);

Сумская – 3023 (107);

Винницкая – 5268 (58);

Запорожская – 2879 (50);

Черкасская – 3035 (52);

Николаевская – 2469 (95);

Донецкая – 2430 (59);

Херсонская – 813 (23);

Полтавская – 1499 (38);

Луганская – 754 (19);

Кировоградская – 985 (12).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

Владислав Сердюк

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