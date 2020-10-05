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Степанов о концерте в Харькове: Посмотрим, сколько будет заболевших через неделю

05.10.2020, 10:17
Степанов о концерте в Харькове: Посмотрим, сколько будет заболевших через неделю - Фото
Максим Степанов (Фото - пресс-служба Министерства здравоохранения)

Глава Минздрава Степанов не понимает логики решения властей Харькова о проведении концерта в разгар эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал во время брифинга власти Харькова за проведение концерта ко Дню учителя 3 октября.

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Он отметил, что Харьков постоянно находится в антирейтинге и почти ежедневно в городе фиксируют рекордное число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

Проведение концерта Степанов связал с грядущими местными выборами.

"Главное это выборы (иронично, - ред.). Поэтому обязательно надо было провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей. Чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет через неделю или 10 дней. Посмотреть, увеличится оно или нет. Это такая логика, мне просто интересно, у местной власти?" – сказал повышенным тоном министр.

Он также предупредил, что в Украине растет число заболевших, и система может не выдержать при дальнейшем росте заболеваемости.

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Марк Сировой
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