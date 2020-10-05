Степанов о концерте в Харькове: Посмотрим, сколько будет заболевших через неделю

Глава Минздрава Степанов не понимает логики решения властей Харькова о проведении концерта в разгар эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал во время брифинга власти Харькова за проведение концерта ко Дню учителя 3 октября.

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Он отметил, что Харьков постоянно находится в антирейтинге и почти ежедневно в городе фиксируют рекордное число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

Проведение концерта Степанов связал с грядущими местными выборами.

"Главное это выборы (иронично, - ред.). Поэтому обязательно надо было провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей. Чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет через неделю или 10 дней. Посмотреть, увеличится оно или нет. Это такая логика, мне просто интересно, у местной власти?" – сказал повышенным тоном министр.

Он также предупредил, что в Украине растет число заболевших, и система может не выдержать при дальнейшем росте заболеваемости.

3 октября "в Харькове организовали концерт для учителей", сообщили на сайте горсовета. Для педагогов выступала певица Ольга Полякова, их также поздравлял первый заместитель мэра города Игорь Терехов.

Полиция открыла уголовное дело из-за концерта. По оценкам правоохранителей, мероприятие посетили около 2000 человек.

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Марк Сировой

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