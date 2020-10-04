Полиция открыла дело из-за концерта в Харькове с участием Поляковой и зама Кернеса

Полиция ищет организаторов концерта, на котором учителей поздравлял первый заместитель мэра города

Полиция открыла производство по уголовной статье о нарушении санитарных правил и норм из-за концерта, который прошел 3 октября в Харькове по случаю Дня работника сферы образования. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там отметили, что концерт на стадионе по Профсоюзному бульвару состоялся, несмотря на то, что Харьков находится в оранжевой карантинной зоне. Концерт, по оценкам полиции, посетили около 2000 человек.

Правоохранители говорят, что 1 октября обращались в соответствующую райадминистрацию, чтобы выяснить, кто организатор мероприятия, а также предупредить об ответственности в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения.

3 октября, во время концерта, сообщили в полиции, их сотрудники находились рядом с местом проведения и разъясняли посетителям правила соблюдения карантина.

Открыто дело по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

3 октября о том, что "в Харькове организовали концерт для учителей", сообщили на сайте горсовета. Для педагогов выступала певица Ольга Полякова. Учителей со сцены поздравил первый заместитель мэра города Игорь Терехов, уточнили в горсовете. Мэрия опубликовала также фоторепортаж с мероприятия.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.