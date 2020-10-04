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04.10.2020, 15:15

В разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фото

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В разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фото
В разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фото
В разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фотоВ разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фото

Харьковская область уже неделю является лидером по суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19

3 октября в Харькове на стадионе детско-юношеской спортшколы №5 прошел концерт для учителей в честь Дня работника сферы образования. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.

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Для педагогов выступала певица Ольга Полякова. Первый замглавы города Игорь Терехов поздравлял учителей от имени мэра Харькова Геннадия Кернеса. Сам Кернес сейчас лечится от коронавируса в берлинской клинике Шарите.

На кадрах с мероприятия видно, что между людьми под сценой нет социальной дистанции, не все из них находятся в масках.

Читайте также: Рекорды по коронавирусу. Нам может банально не хватить медиков – Степанов

Фото – пресс-служба горсовета Харькова

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Теги: Оля Полякова, Харьков, концерт, коронавирус, день учителя
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