В разгар эпидемии. В Харькове прошел масштабный концерт с Поляковой для учителей – фото

3 октября в Харькове на стадионе детско-юношеской спортшколы №5 прошел концерт для учителей в честь Дня работника сферы образования. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.

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Для педагогов выступала певица Ольга Полякова. Первый замглавы города Игорь Терехов поздравлял учителей от имени мэра Харькова Геннадия Кернеса. Сам Кернес сейчас лечится от коронавируса в берлинской клинике Шарите.

На кадрах с мероприятия видно, что между людьми под сценой нет социальной дистанции, не все из них находятся в масках.

На этой неделе в Украине четырежды фиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19. Харьковская область уже неделю является лидером по числу выявленных заболевших за сутки.

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Фото – пресс-служба горсовета Харькова