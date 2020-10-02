Тест Кернеса на коронавирус показал отрицательный результат
02.10.2020, 22:12
Геннадий Кернес (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)
Сегодня в горсовете Харькова сообщили, что мэр "прогрессирует с каждым днем"
Мэр Харькова Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил в Telegram-канале бизнесмен Павел Фукс.
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"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", – написал Фукс.
- 15 сентября в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19.
- 16 сентября его перевезли на лечение в Германию.
- 23 сентября Кернес был выдвинут в мэры Харькова, несмотря на болезнь.
- Сегодня в горсовете Харькова сообщили, что мэр "прогрессирует с каждым днем".
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