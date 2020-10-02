Тест Кернеса на коронавирус показал отрицательный результат

Сегодня в горсовете Харькова сообщили, что мэр "прогрессирует с каждым днем"

Мэр Харькова Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил в Telegram-канале бизнесмен Павел Фукс.

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"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", – написал Фукс.

15 сентября в горсовете Харькова подтвердили, что Кернес заболел COVID-19.

16 сентября его перевезли на лечение в Германию.

23 сентября Кернес был выдвинут в мэры Харькова, несмотря на болезнь.

Сегодня в горсовете Харькова сообщили, что мэр "прогрессирует с каждым днем".

Вадим Ребрина

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