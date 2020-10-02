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Тест Кернеса на коронавирус показал отрицательный результат

02.10.2020, 22:12
Тест Кернеса на коронавирус показал отрицательный результат - Фото
Геннадий Кернес (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)

Сегодня в горсовете Харькова сообщили, что мэр "прогрессирует с каждым днем"

Мэр Харькова Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил в Telegram-канале бизнесмен Павел Фукс.

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"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", – написал Фукс.

Вадим Ребрина
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